Rapina questa mattina sulla Circumvallazione esterna all’altezza della rotonda di Mugnano. Erano circa le 8:25 quando un giovane di Marano è stato affiancato nel traffico da due balordi in sella ad un SH nero.

“I malviventi – racconta la vittima ad InterNapoli.it –, mi hanno affiancato nel traffico e impugnando una pistola mi hanno sottratto orologio, bracciale d’oro e soprattutto la fede nunziale. Inizialmente ho opposto resistenza ma il passeggero ha caricato la pistola ed allora ho avuto paura”. Entrambi i rapinatori erano irriconoscibili poiché indossavano il casco intergrale.

Il giovane, subito dopo l’aggressione ricevuta e ancora sotto choc, ha avvisato le forze dell’ordine: “Ho chiamato la polizia che poi ha inoltrato la chiamata al comando dei carabinieri. Giunta sul posto la volante dei militari, ho esposto come da prassi una dichiarazione spontanea. Stasera di ritorno da lavoro dovrò invece esporre denuncia in caserma”.

“Siamo nel far-west, spero solo che questa testimonianza possa mettere in allerta tanti lavoratori come me che la mattina percorrono quelle strade. Ogni giorno mi muovo da Marano per andare a Napoli, ed è una vera e propria jungla!”, dice amaraggiato.