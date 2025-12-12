Rapina da 300mila euro, indagine dopo l’assalto al portavalori

PUBBLICITÀ

Assalto a un furgone portavalori tra Foggia e Candela, lungo la Statale 655 presso l’uscita Deliceto. Il mezzo blindato della Cosmopol è stato sventrato. I rapinatori si sarebbero allontanati con un bottino di circa 300mila euro. Proiettili sull’asfalto. Sul posto Polizia e personale del 118, in soccorso degli addetti al trasporto.

Stando ad una prima ricostruzione, il blindato con a bordo due guardie giurate sarebbe stato affiancato da due auto che avrebbero costretto il mezzo a fermarsi lungo la corsia di emergenza. Armi in pugno, i banditi hanno prima esploso a scopo intimidatorio alcuni colpi di fucile e poi hanno fatto esplodere con un ordigno il portellone posteriore del blindato, portando via i sacchi contenenti il denaro.

“Ancora una volta la fortuna ha preservato dalla morte le guardie giurate in servizio nei trasporti valori e fin quando non ci saranno tutele tecniche per il trasporto valori le guardie impegnate saranno sempre carne da macello”, ha dichiarato il presidente dell’associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti, che ancora una volta richiede un intervento urgente del Governo onde donare sicurezze tecniche operative agli operatori tutti quali anche adottare staffette in borghese con auto civetta della vigilanza.