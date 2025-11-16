PUBBLICITÀ
Rapina il market di un 89enne a Casalnuovo, in fuga con mozzarelle e 30 euro

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuto a Casalnuovo in corso Umberto I per una rapina consumata. Poco prima, in orario di chiusura, un uomo era entrato in un alimentari di un commerciante di 89 anni. L’individuo, sparando un colpo a salve a scopo intimidatorio, si era impossessato di 30 euro e di una confezione di mozzarelle per poi fuggire. Indagini in corso per rintracciare il malvivente. Importanti, in questo senso, risulteranno essere le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Tanta la paura per il titolare dell’attività, ancora sotto choc. Fortunatamente non si registrano feriti.

