Rapina in banca a Soccavo, banditi travestiti da anziani in fuga con 70mila euro

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Colpo audace nel primo pomeriggio a Soccavo, dove una filiale del Monte dei Paschi di Siena di via dell’Epomeo, in piena area commerciale, è stata presa di mira da un commando di rapinatori. L’assalto è avvenuto intorno alle 13.30, poco prima della chiusura per la pausa pranzo. Lo riporta Il Mattino.

Due uomini, camuffati da anziani e appoggiati a stampelle, hanno fatto ingresso nell’istituto fingendosi normali clienti. Una volta all’interno, però, hanno estratto un’arma e costretto il personale a consegnare il contante disponibile in cassa. L’azione è durata pochi istanti: i rapinatori si sono allontanati rapidamente con un bottino di circa 70mila euro.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Paolo, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza della banca.

Gli investigatori ritengono che il colpo sia stato pianificato nei minimi dettagli e messo a segno da soggetti esperti. È inoltre quasi certo che all’esterno della filiale fossero presenti altri complici, probabilmente incaricati di garantire la fuga ai due rapinatori. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, anche se tra clienti e dipendenti resta forte lo spavento per l’accaduto.

 

