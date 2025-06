Rapina quattro minorenni sul lungomare, 27enne incastrato dalla maglia del Napoli

PUBBLICITÀ

Attimi di paura sul lungomare di Riccione, nei pressi della spiaggia antistante Piazzale Roma, dove nella serata di ieri quattro minorenni sono stati accerchiati e rapinati da un gruppo di giovani. I ragazzi sono stati derubati di denaro contante, un power bank e due collanine, una delle quali è stata strappata con forza dal collo di una delle vittime.

Grazie alla pronta segnalazione dell’accaduto, i carabinieri sono riusciti a intervenire rapidamente, individuando e arrestando uno dei presunti responsabili: si tratta di un 27enne originario dell’Umbria, residente in Lombardia, già con precedenti penali.

Il giovane è stato bloccato mentre cercava di fuggire lungo viale Ceccarini. Fondamentale per il riconoscimento è stata la descrizione dettagliata fornita dalle vittime, che hanno indicato un elemento distintivo: l’uomo indossava una maglia del Napoli. Questo dettaglio, insieme alla descrizione fisica e ai tatuaggi, ha permesso alle forze dell’ordine di individuarlo rapidamente.

Secondo quanto emerso, il 27enne avrebbe agito con l’aiuto di altri complici, al momento ancora non identificati. Le indagini sono in corso per risalire agli altri membri del gruppo e chiarire la dinamica completa dell’aggressione.

