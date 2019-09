Spari nel centro scommesse nel Napoletano, preso il quarto complice. IL NOME

A Pomigliano D’Arco, militari della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli in collaborazione con l’Arma locale hanno tratto in arresto Salvatore Somma, 33enne, in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Napoli per i reati di rapina aggravata e tentato omicidio in concorso.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte da militari della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, Settima Sezione, a seguito della rapina perpetrata nel luglio scorso presso una sala scommesse di via Campania, a Quarto, in cui rimase gravemente ferito un dipendente.

Gli elementi raccolti mediante l’analisi di immagini di sistemi di videosorveglianza privata e le attività tecniche condotte hanno dapprima permesso di configurare un solido quadro indiziario a carico di Beniamino Cipolletta, 23enne, e Beniamino Cipolletta, omonimo di 29 anni, e Vincenzo Baia, classe 90, tutt’ora detenuti e successivamente a carico di Salvatore Somma quale ultimo autore della efferata azione criminosa.

Il suo compito fu condurre l’auto. Nel mentre veniva perpetrata la rapina, inoltre, la nascose e la posizionò in modo da poter fuggire più velocemente; nel frattempo faceva da “palo”. Il SOMMA Salvatore è stato associato presso la casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.