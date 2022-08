Rapina sventata nel ristorante a Pianura: “Sparati 3 colpi nonostante i bambini”

Attimi di paura la sera di Ferragosto a Pianura dove il personale di un ristorante ha svenato un tentativo di rapina a mano armata. L’episodio è raccontato sulla pagina Facebook Pianura e dintorni. Un uomo è entrato armato nel locale, sparando “tre colpi altezza uomo” nonostante in sala ci fossero anche donne e bambini. Il tempestivo intervento del personale di sala è riuscito a sventare la rapina evitando quella che poteva diventare una strage.

Queste le parole di una testimone che ha assistito alla scena: “Stasera ero al ristorante a Pianura. Il 15 agosto era una serata in famiglia, felici, e ad un tratto il panico più totale, un uomo armato tenta una rapina sparando 3 colpi ad altezza uomo. C’erano donne, bambini che giocavano per la sala. Fortunatamente i camerieri sono riusciti a bloccarlo e fermare quella che poteva essere una strage…vivo qui da pochi anni e diventa sempre peggio, una periferia abbandonata a se stessa, affidata alla criminalità e adesso anche alla microcriminalità.. siamo devastati. La mia solidarietà al proprietario perché nella paura molti sono scappati eravamo in pochi ad aver prestato soccorso dopo il tutto..”.

