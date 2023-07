PUBBLICITÀ

Uomo attinto intorno a mezzanotte da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di uno scooter in via Solitaria all’angolo con via Santa Lucia; al suo indirizzo sarebbero stati esplosi vari colpi d’arma da fuoco ma è stato colpito solo da uno. Trasportato al Pellegrini dove poi è deceduto. La vittima è il 44enne Pasquale Sesso. Indaga la Squadra Mobile