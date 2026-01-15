Rapinato nella discoteca a Sorrento, arrestato il primo bandito

PUBBLICITÀ

Stamattina a Castellammare di Stabia, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un 27enne stabiese gravemente indiziato in ordine ad una rapina aggravata dal concorso nel reato da parte di altri soggetti, allo stato ancora in fase di identificazione.

L’attività d’indagine, svolta dai militari dell’Aliquota- Operativa della Compagnia Carabinieri di Sorrento e coordinata dalla Procura della Repubblica, trae origine dalla denuncia presentata da un giovane, vittima di una rapina consumata lo scorso 26 ottobre 2025, all’interno di una discoteca situata a Sorrento.

Accerchiato e rapinato

In particolare, durante la serata, il denunciante veniva accerchiato da più soggetti che lo spintonavano e lo immobilizzavano, consentendo così ad uno degli autori di strappargli dal collo una catenina in oro con pendente, del valore di circa 5mila euro, per poi darsi alla fuga, mentre i complici trattenevano fisicamente e minacciavano la persona offesa, allo scopo di impedirle di rincorrere l’autore dello strappo.

Le investigazioni, condotte mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al locale, nonché attraverso l’espletamento di attività info-investigativa e di individuazione fotografica, hanno consentito di pervenire, con elevata probabilità, all’identificazione dell’autore materiale della rapina nell’odierno arrestato. Decisivi, ai fini dell’identificazione dell’autore del reato, sono stati l’analisi dei filmati, da cui è emersa l’individuazione di un particolare tatuaggio sul collo dell’autore del reato, e il successivo riconoscimento.