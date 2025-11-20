PUBBLICITÀ

Un uomo è stato rintracciato e arrestato perché ritenuto responsabile di una rapina a mano armata avvenuta in un negozio a Castel Volturno.

I fatti risalgono a circa un anno fa.

Rapinò il negozio a Castel Volturno fuggendo con l’incasso, arrestato dopo un anno

La Squadra Investigativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno ha tratto in arresto un cittadino italiano, destinatario della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina, commessa ai danni del titolare di un esercizio commerciale.

Nel novembre del 2024, l’uomo si sarebbe recato all’interno di un negozio, armato di pistola, per impossessarsi dell’incasso dalla giornata per poi darsi immediatamente alla fuga con un complice che lo attendeva all’esterno, in sella a uno scooter.

A seguito delle indagini svolte dagli operatori della polizia di Stato e coordinate dalla Procura della Repubblica, gli investigatori hanno individuato il presunto autore della rapina, nei cui confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Lo stesso, rintracciato tempestivamente dagli investigatori, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.