Reagisce alla rapina, accoltellato nel parcheggio del centro commerciale ad Afragola

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e quelli della locale stazione sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale “Le porte di Napoli”. Poco prima, verso le 7, un 55enne che si trovava a bordo della propria Fiat Panda era stato avvicinato da 3 individui a bordo di un’auto di colore scuro.

I tre – armati di pistola e coltello – intimavano alla vittima di consegnare l’auto ma questi si opponeva. Ne è nata una colluttazione durante la quale uno dei malviventi avrebbe colpito alla testa il 55enne con il calcio della pistola mentre un altro lo colpiva al fianco con il coltello provocandogli un taglio. A quel punto i 3 si sono impossessati dell’auto per poi fuggire. Sul posto anche il personale del 118 che trasferiva la vittima nella clinica Villa dei Fiori di Acerra dove si trova tuttora in osservazione ma non in pericolo di vita. Indagini in corso. Nell’area in questione non sono presenti sistemi di videosorveglianza.

