Reddito di cittadinanza a giugno: sono due le fasce temporali entro le quali viene effettuata la ricarica della carta di Poste Italiane.

Il reddito di cittadinanza è pagato a giugno 2021 ai nuovi beneficiari che hanno da poco fatto richiesta per ottenere il beneficio. E anche a coloro che hanno fatto domanda di rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio, ma non per tutti.

La data di pagamento

Quando viene versato il Reddito? Come spiega l’Inps, anche nel 2021 le disposizioni di pagamento successive alla prima vengono generalmente inviate a Poste Italiane intorno al 27 di ciascun mese, salvo diverse indicazioni. Quindi, anche il 26 giugno (e il prossimo 27 luglio la successiva), Poste Italiane caricherà la carta nei giorni immediatamente successivi. Le date, comunque, sono orientative. Il pagamento infatti, può avvenire un giorno prima o dopo quanto segnalato.

Reddito di Cittadinanza Giugno

Il reddito di cittadinanza viene tuttavia pagato prima (a partire a ogni 15 del mese) per i nuovi beneficiari del reddito di cittadinanza, per coloro che hanno chiesto il rinnovo.

Il pagamentopuò slittare di qualche giorno se il 27 cade di domenica o di sabato, come potrebbe essere anticipato al 25 o al 26 in alcuni casi.

Come posso richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Puoi fare domanda accedendo alla specifica sezione del sito INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. In alternativa, puoi richiederlo sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite CAF o Patronato.

Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito o la Pensione di Cittadinanza devi fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.

Cosa posso acquistare con la Carta RdC?

Gestione e utilizzo della Carta sono in capo a Poste Italiane. Queste informazioni sono disponibili sul loro sito al link https://www.poste.it/carta-rdc.html.