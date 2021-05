Il beneficio addizionale è un incentivo previsto per l’avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa. Attività intraprese entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione dei ministeri del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo Economico. Dunque il beneficio sarà concesso ai richiedenti che si trovano congiuntamente in specifiche condizioni.

BENEFICIO ADDIZIONALE AL REDDITO DI CITTADINANZA, I REQUISITI PER I RICHIEDENTI

Richiedenti che risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza in corso di erogazione.

Coloro che abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione

di attività lavorativa da parte del socio.

Coloro che non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Oppure che non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale.

Richiedenti che non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano gia’ usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto. L’ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto, è decurtato dell’importo eventualmente già erogato allo stesso soggetto. Oppure sarà decurtato al suo nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza a titolo di incentivo.

Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale

Sarà possibile richiedere il beneficio addizionale l’avvio presentando il modello COM Esteso, entro 30 giorni dall’inizio della stessa attività.

Il beneficio non spetta per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Reddito di Cittadino e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei 30 giorni dall’avvio.

Infine per le attività avviate e regolarmente comunicate per le quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza è ancora in corso. Per ottenere questo beneficio è necessario effettuare una nuova comunicazione all’INPS. Si potrà presentare il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al decreto.

IMPORTO DEL BENEFICIO

L’importo del beneficio è pari a 6 mensilità del Reddito di Cittadinanza, quindi, nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.