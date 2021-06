Il reddito di cittadinanza per il mese di giugno è già stato erogato, lo scorso 15 ai nuovi destinatari, mentre per quanto riguarda tutti gli altri, il pagamento avverrà tra il 28 e il 29 giugno e non il 27 è perchè domenica.

Per continuare a percepire il Reddito di cittadinanza e anche tutte le numerose prestazioni assistenziali e bonus previsti dalla normativa vigente, occorre il rinnovo dell’Isee. Si piò presentare la domanda accedendo alla specifica sezione del sito INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. In alternativa, si può richiedere sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite CAF o Patronato.

Nuova domanda reddito di cittadinanza

Dopo aver finito i 18 mesi di Reddito di Cittadinanza, si può presentare domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito di RdC, quando la tua risulterà “Terminata” (ad esempio: se la diciottesima mensilità è a dicembre, potrai ripresentare domanda a gennaio e ricomincerai a percepire il RdC dal 15 febbraio).

Reddito di Cittadinanza, quando va spesa la mensilità

La somma mensile del Reddito di Cittadinanza va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito. Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.