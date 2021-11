Riunione del Governo sul Reddito di Cittadinanza, si studiano tagli e revoche

Stamattina una riunione sulla manovra e sul nodo del Reddito di Cittadinanza è in programma alle 11 a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe incontrare i ministri per fare un punto sulle misure inserite nella legge di bilancio, che è attesa tra domani e giovedì in Parlamento. Alla riunione non parteciperà il ministro dell’Economia Daniele Franco che è impegnato a Bruxelles.

IL PARERE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico sta valutando il Reddito di Cittadinanza. Il lavoro coordinato dalla sociologa Chiara Saraceno prevede 2 modifiche. La prima riguarda le ipotesi di perdita dei soldi, che arriverà se i beneficiari non accettano un lavoro che dura anche di soli 3 tre mesi. La seconda offerta di lavoro congrua non dovrebbe quindi essere più soggetta a limiti. Oggi il lavoro deve essere collocato a 250 chilometri dalla residenza del destinatario del sussidio.

Arriva l’ok anche al taglio mensile di 5 euro in caso di rigetto di offerta di impiego ma la soglia massima del taglio rimane a 300 euro mensili. La riduzione non si applica alle famiglie i cui componenti sono inoccupabili o finché c’è un componente minore di tre anni o affetto da disabilità grave.

Reddito di Cittadinanza, tagli mensili al contributo e obbligo di lavoro

Su Facebook il leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha difeso il Reddito di Cittadinanza: “Alcune forze politiche “sparano” senza sosta sulle misure di sostegno per chi è in difficoltà. Con disprezzo, senza rispetto. È la solita politica, che diventa forte sino a sfiorare l’arroganza con i fragili, ma si fa prudente con il resto del Paese, timorosa di perdere consenso. Per non parlare di quelle punte più spregiudicate, che si inchinano ai poteri forti e riducono la politica a comitati di affari”.