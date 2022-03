Reddito di Cittadinanza più ricco a marzo, aumento per molti beneficiari

La ricarica del Reddito di Cittadinanza sarà più ricca a marzo. Tanti beneficiari del contributo mensile riceveranno anche l’accredito dell’assegno unico universale per i figli dal 1° gennaio 2022. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i percettori di RdC continuano a ricevere l’integrazione di Assegno temporaneo. L’Assegno unico sarà riconosciuto d’ufficio successivamente sulla carta Reddito di Cittadinanza.

Sono 1.346.672 le famiglie che a gennaio hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza per circa tre milioni di persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza dal quale emerge che nel mese sono stati spesi 740,2 milioni di euro. Il beneficio medio a famiglia è stato di 549 euro.

NAPOLI CON PIU’ BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Sono soprattutto le famiglie del Sud e delle Isole a beneficiare dello strumento di lotta contro la povertà con 842.797 nuclei coinvolti per 2.007.942 persone complessive. La provincia con più beneficiari è quella di Napoli con oltre 180mila famiglie destinatarie del sussidio e oltre 486mila persone coinvolte.

A gennaio 2022 il reddito o la pensione di cittadinanza sono stati percepiti da 594.531 famiglie con un solo componente, pari al 44,15% dei nuclei complessivi che hanno ricevuto il beneficio. Sono poco più di 103mila i nuclei con almeno cinque componenti che hanno ottenuto il sussidio (per 565.988 persone coinvolte) . Il dato è legato all’attuale scala di equivalenza che penalizza le famiglie numerose e ai limiti di reddito per ottenere il beneficio.

L’ASSEGNO UNICO, DOMANDE FREQUENTI

Quando si potrà richiedere l’Assegno unico?

Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di competenza di marzo. La prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE. Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa. Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’ ISEE presentato.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non occorre presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo.

Chi ha presentato domanda per l’Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda deve essere presentata nuovamente anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo, a eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che lo riceverà in automatico.

Chi deve presentare la domanda e come avviene il pagamento?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso. La domanda di Assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.

Sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estereo area SEPA, carta prepagata con IBAN . Questi conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).