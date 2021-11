Il pagamento del reddito di cittadinanza avverrà il 27 novembre ma per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta la data di accredito è a partire dal 16 novembre 2021. In quest’ultimo caso dovrà anche essere ritirata la carta che sarà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del reddito di cittadinanza. Il 27 del mese è sabato e per legge se la data coincide con la domenica, il sabato o un giorno festivo il pagamento può slittare di qualche giorno in avanti o può essere anticipato al 25 o al 26.

Reddito di cittadinanza, chi non lo percepirà

A novembre decade la percezione del reddito di cittadinanza per alcuni beneficiari che percepiscono la 18esima mensilità.

Spese ammesse

Il reddito di cittadinanza è un sussidio, erogato con carta prepagata. Si possono acquistare beni e servizi e pagare le bollette, il mutuo o l’affitto. L’importo varia da un minimo di 40 euro al mese a un massimo di 1.536 euro (se si tratta di pensione di cittadinanza, rivolta alle famiglie composte da over 67 e disabili gravi). Chi viola le condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni rischia fino a 6 anni di carcere.

Ecco come cambia

Il Reddito di cittadinanza rientra tra le misure inserite nella Legge di Bilancio approvata dal governo Draghi: il sostegno è stato rifinanziato, ma con alcune novità. E’ una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Ma soprattutto un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari.

Tale misura è sostanzialmente un patto che è stipulato tra lo Stato e il disoccupato. Lo Stato mette a disposizione della persona senza lavoro degli aiuti economici “in cambio” della sua partecipazione a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo, appunto, un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale