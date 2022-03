“Reddito di cittadinanza per le spese militari”, la proposta del senatore La Russa

Il senatore Ignazio La Russa ha proposto di usare una quota del Reddito di Cittadinanza per finanziare le spese militari. L’esponente di Fratelli d’Italia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Mi rendo conto della crisi. Ma nessuno chiede di arrivare subito al 2%. E comunque si potrebbe usare una quota del reddito di cittadinanza – dichiara La Russa – Chiediamo una norma che aiuti chi veramente ha bisogno. Questa ha sostenuto anche delinquenti e mafiosi e le spese di Difesa non sono inutili, sono una necessità“.

Il leader M5s Giuseppe Conte, in vista del voto interno, avverte: “Se mi votate, sarò il presidente che dice ‘no’ a un aumento massiccio delle spese militari dello Stato, soprattutto in un momento del genere“.

“Se il Movimento 5 stelle non dovesse votare in Senato l’ordine del giorno sull’aumento delle spese militari, la maggioranza c’è lo stesso“, osserva il presidente della commissione Esteri della Camera Piero Fassino. “Dobbiamo anche liberarci da questa sindrome per cui da ogni voto dipenda l’esistenza di una maggioranza di governo. L’esistenza di una maggioranza governo è fondata su un programma di ordine generale rispetto a tutti i temi che il Paese ha di fronte“.

LA GUERRA IN UCRAINA

Dal campo arriva intanto la notizia che la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative, secondo l’ultimo rapporto operativo dell’esercito ucraino. Ma il ministero della Difesa russo ha rilasciato un video in cui si vedono veicoli blindati delle Forze aviotrasportate in movimento nella regione di Kiev. Lo riporta Interfax. “Unità delle forze aviotrasportate hanno eseguito una marcia nella regione di Kiev, hanno attraversato un fiume e hanno rilevato e abbattuto un drone ostile sulla loro strada”, ha detto il ministero. Il video mostra un convoglio di veicoli corazzati russi che si muove lungo la strada E95, dopo aver lasciato Zalissya, a circa 40 chilometri da Kiev.

I cittadini erano scesi in piazza contro gli occupanti, dopo il breve arresto del sindaco Yuri Fomichev. E la vice primo ministro ucraina Iryna Vereshchuk è tornata ad accusare la Russia di atti “irresponsabili” intorno a Chernobyl, esortando l’Onu a inviare una missione per valutare i rischi di contaminazioni radioattive. Le forze russe continuano a militarizzare la zona di alienazione della centrale nucleare e “ciò comporta un serio rischio di danneggiare le strutture di isolamento: questo porterebbero all’ingresso nell’atmosfera di polvere radioattiva che contaminerebbe non solo l’Ucraina ma anche altri paesi europei”, ha avvertito la Vereschuk.