Partono da Giugliano e Melito per gettare i rifiuti a Sant’Antimo, scattano le multe

Proseguono i controlli sul territorio contro l’abbandono illecito di rifiuti a Sant’Antimo. Sabato mattina il sindaco Massimo Buonanno, insieme alla Polizia Locale, all’assessore all’Igiene e con il supporto della ditta di raccolta, ha effettuato nuovi accertamenti su diversi cumuli di rifiuti. Dall’apertura delle buste sono emersi elementi che hanno permesso di risalire ai responsabili, tra cui anche cittadini provenienti da comuni limitrofi come Giugliano e Melito.

“Tutti sono stati sanzionati e segnalati per ulteriori verifiche previste dalle nuove normative ambientali. Chi abbandona i rifiuti dimostra disprezzo per la propria comunità: Sant’Antimo non tollererà più simili comportamenti”, ha denunciato il sindaco Buonanno.

Sorpreso a sversare rifiuti nella zona del campo rom a Giugliano: denuncia e sequestro

Nell’ambito del finanziamento ministeriale per la progettualità “Terra dei Fuochi”, sotto l’egida della Prefettura di Napoli e dell’Incaricato Terra dei Fuochi, la settimana appena trascorsa è stata intensa per la Polizia Municipale di Giugliano in Campania.

In particolare, in una circostanza due equipaggi notavano in via Ripuaria un autocarro con targa polacca, condotto da un cittadino di Napoli di 49 anni, con il cassone ribaltabile pieno di rifiuti di tipo ferroso, bidoni di vernice, materiale plastico e imballaggi vari.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo e il conducente denunciato all’Autorità Giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti. Inoltre, il mezzo risultava privo di copertura assicurativa e di revisione. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari ad oltre mille euro.