Le scelte di Conte per battere il Verona

Il girone di andata si conclude con questa 19esima giornata dove il Napoli affronterà il Verona di Giovane e compagni.

Le formazioni ufficiali

Antonio Conte continua con il 3-4-3 in attesa dei suoi pupilli a centrocampo che stanno rientrando dagli infortuni. Anguissa è ancora fuori e non tornerà per tutto gennaio, KDB invece, potrebbe addirittura lasciare Napoli già in questa finestra invernale, sul belga sirene dall’Arabia.

Altra chance per Noa Lang dal primo minuto per provare a convincere tutti del suo talento, ad oggi un impatto non dei migliori per l’olandese.

Verona che si affida a Gift Orban e Sarr davanti.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Politano; Lobotka; McTominay; Gutierrez; Elmas; Hojlund; Lang

Verona (3-5-2) Montipò; Unai Nunez; Valentini; Bella Kotchap; Niasse; Frese; Gagliardini; Bernede; Bradaric; Sarr; Orban

Gli ultimi precedenti

L’anno scorso le sfide tra Napoli e Verona sono rimaste impresse nella memoria dei tifosi napoletani. All’andata finì ben 3-0 in favore dei gialloblù. La doppietta di Mosquera e la rete di Livramento avevano fatto crollare tutto l’entusiasmo azzurro per il proseguo della stagione.

Il ritorno ebbe una musica totalmente differente, Anguissa realizza un super gol per chiudere la partita sul 2-0. Era la giornata 20 e il Napoli stava rincorrendo l’Inter in quella che poi fu l’annata scudetto con il sorpasso nelle ultime partite di campionato.

Oggi Di Lorenzo (colui che aveva propiziato l’autorete di Montipò) c’è e sta ritrovando la sua migliore forma. Discorso diverso però per Anguissa, ancora ai box.

Il centrocampista camerunense farebbe comodissimo al Napoli di oggi (e non solo). L’ex Fulham infatti ha cominciato l’anno da fenomeno. 11 presenze e già 4 reti, che lo decretavano capocannoniere della squadra. L’infortunio non ha fatto abbassare la guardia alla formazione azzurra che è riuscita a correre ai ripari, ma l’innesto di Zambo aiuterà e non poco.