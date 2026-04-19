Rione a Scampia ‘perso’ per un debito:«Bisognava dare 100mila euro alla scissione»

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Un piano di spartizione di un rione di Napoli nord. Questa l’indiscrezione emersa in un summit tra alcuni esponenti dei clan Raia e degli Amato-Pagano. Il dettaglio sarebbe stato rivelato da Pasqualina Raia a una sua parente dopo aver appreso i dettagli dal marito Vincenzo Gemito, ras del gruppo criminale di Scampia. La trattativa viene contestualizzata dai magistrati della DDA al periodo seguente all’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Giovanni Raia, risalente al 12 dicembre 2022. Quell’operazione avrebbe determinato una perdita del potere criminale della famiglia di Scampia e il conseguente subentro nella gestione degli affari da parte degli Amato-Pagano. In una conversazione, intercettata in casa della coppia nel dicembre 2022, la 48enne avrebbe parlato di un debito contratto dal fratello Francesco Raia con gli Scissionisti. Qualora Gemito avesse ripagato gli Amato-Pagano, il clan di Scampia avrebbe potuto avere la restituzione del Rione. Pasqualina Raia avrebbe rivelato gli affari illeciti del 54enne in due occasioni: «Ha detto: se mi date le 100.000 euro, io vi do il rione domani mattina… Disse mio marito almeno datemi “il rione“». Il riferimento riguarderebbe la gestione dello Chalet Baku. La discussione sarebbe stata confermata da Gemito anche in un altro confronto avuto con la 48enne: «Io sono il responsabile che devo fare la droga… ho 50 anni e più di…. già ho il problema dei miei figli carcerati e della famiglia sono solo io ora».