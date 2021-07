Botte da orbi nel Casertano, calci al volto e pugni tra ciclista e automobilista [Video]

Era una discussione apparentemente banale, ed invece si è trasformata in una rissa che poteva avere conseguenze molto pesanti. Succede a Santa Maria Capua Vetere, dove due persone sono venute alle mani scatenando il panico in strada.

I fatti

Tutto inizia quando un’auto si ferma e viene affiancata da un ciclista. L’uomo alla guida dell’abitacolo scende e aggredisce l’altro, fino a quando entrambi non cadono a terra per un paio di volte. Le immagini della terribile scena sono state riprese da una telecamera di videosorveglianza, per poi essere diffuse sulla pagina social Ciò che vedo in città – SMCV.

Quando i due sono a terra, la macchina si sposta di un paio di metri poiché, probabilmente, non era stato inserito il freno a mano. Purtroppo la violenza continua, fino a quando l’autista – che ha avuto la peggio – si è allontanato con l’auto, trascinando il ciclista che si era aggrappato alla vettura e facendolo poi cadere. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

Botte da orbi

Sono volati e colpi all’altezza del volto e della testa. “Botte da orbi in via Avezzana SMCV. Una telecamera – scrive la pagina Ciò che vedo in città – riprende tutta la scena che solo per fortuna non si è trasformata in tragedia. Non conosciamo gli attori ne le cause scatenanti ma invitiamo tutti ad essere morigerati e non usare violenza che non porta mai a nulla di buono”.