Tragedia in chiesa, Rosa muore mentre prega Padre Pio

PUBBLICITÀ

Rosa Boresta è morta mentre pregava da Padre Pio. La 74enne stimatissima cuoca era andata in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo insieme ad un gruppo di devoti di San Pio. Proprio all’interno del Santuario dedicato al santo da Pietrelcina, Rosa ha avuto un malore. Durante la messa ha accusato un forte dolore al petto ed immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Nonostante la tempestività dell’intervento Rosa è morta davanti ai presenti colpiti per un dramma consumatosi all’improvviso.. I funerali si terranno mercoledì 4 ottobre, alle ore 15, a Ca’ Gallo.

BIMBO COLPITO DA UN MALORE

A Paese un bimbo di 10 mesi è morto per un malore mentre era all’asilo. Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino pomeridiano: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe avvenuta per un arresto cardiaco. I genitori, ricevuta la notizia, sono stati colti da malore e sono stati portati in ospedale. Il fatto è accaduto venerdì, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore.

PUBBLICITÀ