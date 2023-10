Serie C – Girone C, pari del Giugliano sul campo della Virtus Francavilla

PUBBLICITÀ

Con il posticipo Taranto-Audace Cerignola, terminato zero a zero, si è conclusa la 6^ giornata del girone di andata. Una giornata all’insegna dei gol, 23 in tutto, con 5 vittorie casalinghe, 2 esterne e 3 pari, quella appena conclusa e che vede una classifica in continua fibrillazione.

La giornata si è aperta con gli anticipi di sabato Latina-Brindisi e Potenza-Monterosi Tuscia. Prima sconfitta stagionale dell’ex capolista, superata in casa dalla matricola pugliese. Tutto nel primo tempo: passano in vantaggio i padroni di casa, poi c’è la rimonta degli ospiti. Nella ripresa, inutile assalto dei pontini. Nell’altro anticipo, il Potenza supera nel finale un Monterosi mai arrendevole. A siglare il gol vittoria è Monaco che regala alla sua squadra tre punti importanti per il morale e la classifica.

Venendo alle gare delle campane c’è da registrare la vittoria di misura della Juve Stabia sul Monopoli che le ha permesso di rimanere, stavolta da sola, in vetta alla classifica. Incredibile vittoria del Benevento che al “Vigorito” ha sconfitto il Crotone effettuando una clamorosa rimonta. Gli ospiti si erano portati in vantaggio di due reti. Poi c’è il ribaltone dei giallorossi con una doppietta di Simonetti e una marcatura di Pastina. I sanniti ora sono ad un solo punto dalla vetta. Capitombolo casalingo della Casertana al “Pinto” con gli uomini di Cangelosi che crollano sotto i colpi del Catania. La coppia Chiricò-Di Carmine, con una doppietta a testa, hanno messo il sigillo sulla prima vittoria esterna. Prima sconfitta di Pazienza sulla panchina dell’Avellino. I biancoverdi, dopo tre risultati utili consecutivi, vengono sconfitti dal Messina che conquista i primi tre punti stagionali grazie al gol dell’ex biancoverde Plescia. Il Giugliano torna a far punti pareggiando in trasferta sul campo della Virtus Francavilla. Al vantaggio dei pugliesi con una splendida punizione di Giovinco, risponde De Sena con una punizione altrettanto spettacolare. Si chiude così, con un risultato positivo, la difficile settimana dei tigrotti che ha portato all’esonero del tecnico Di Napoli. Sconfitta di misura della Turris sul campo del Foggia. Quinto risultato utile consecutivo per i satanelli che scavalcano in classifica la compagine corallina. Succede tutto in poco meno di un quarto d’ora: la sblocca Scaccabarozzi, sei minuti più tardi arriva il pari di Embalo e poi Salines firma il gol vittoria che fa esplodere lo “Zaccheria”. Prezioso pari del Sorrento sul difficile campo del Picerno. Gli uomini di Maiuri mettono un freno alla striscia negativa (tre sconfitte) e tornano a far punti. La sfida con i lucani si chiude 1-1: a Murano risponde Ravasio. Un punticino che fa più morale che classifica.