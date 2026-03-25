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Furto d’auto in pieno giorno ad Aversa. Stando alla segnalazione, i malviventi, almeno in due, hanno rubato una macchina ’50’ nel centro della città normanna, che si trovava parcheggiata nei pressi di una scuola.

Ruba la “macchina 50” ad Aversa e fugge, malvivente arrestato a Giugliano dopo l’inseguimento

Attraverso il GPS, il proprietario dell’auto, accortosi del furto, ha immediatamente avvisato i carabinieri, i quali si sono messi sulle tracce dei malviventi che nel frattempo avevano dato via ad una fuga.

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Fuga che, da Aversa, si è protratta fino a Giugliano, con i malviventi che sono stati agguantati in zona Casacelle, nei pressi del bar “Rendez Vous”. Uno dei due, vedendosi braccato, ha abbandonato il veicolo rubato tentando la fuga a piedi, ma è stato bloccato subito dopo dai militari all’altezza di via Pigna.

Uno dei due malviventi è stato, quindi, arrestato, mentre l’altro si sarebbe dato alla fuga. Entrambi sarebbero di nazionalità italiana. L’auto, prontamente recuperata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario con evidenti segni di effrazione e lo stereo sottratto dal suo interno.