Ruba quasi 30 kg tra rame e argento e fugge all’alt, arrestato 57enne a Torre del Greco

Di Nicola Avolio
Questa mattina a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale il 57enne già noto alle forze dell’ordine Rolando Gallo (NATO A TORRE ANNUNZIATA IL 17 GEN 1968).

I Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, notano l’uomo, residente a Scafati, in sella alla propria moto. Il centauro effettua diverse manovre pericolose e sorpassa le auto nel traffico.

All’Alt dei militari il 57enne non si ferma e ne nasce un breve inseguimento che termina a via Nazionale delle Puglie quando l’uomo perde il controllo della Honda. Il 57enne sta bene e viene controllato.

Perquisito, viene trovato in possesso di diverso materiale elettrico per 18 chili di rame e 8 chili e mezzo di argento. Dagli accertamento emerge che quella merce era stata poco prima rubata dalla filiera di produzione di una nota ditta per la quale l’uomo lavora.

Il 57enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

