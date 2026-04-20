Ruba una pistola a Giugliano, beccato con 5mila euro e armi in casa

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Operazione dei Carabinieri nel corso della serata di venerdì a Casal di Principe, dove un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato al termine di una perquisizione domiciliare e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

L’attività è stata condotta dai militari della locale Stazione, con il supporto di un’unità cinofila proveniente dalla Stazione Carabinieri P.M. dell’A.M. di Grazzanise. Durante il controllo all’interno dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultata nell’armadio della camera da letto, una pistola calibro 9×21 con caricatore inserito e nove colpi. Dagli accertamenti successivi, l’arma è risultata provento di furto denunciato il 15 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Varcaturo.

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La pistola nel forno

Nel prosieguo della perquisizione, nella tavernetta, all’interno di un forno, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una pistola a salve semiautomatica, priva del tappo rosso e con matricola abrasa, oltre a circa 200 munizioni di vario calibro — tra cui .38 Special, 7.65 GFL, 7.65 Parabellum e 9 mm Luger. Sequestrata anche la somma in contanti di 5.810 euro, ritenuta di dubbia provenienza.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.