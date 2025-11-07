PUBBLICITÀ
Rubano 28mila euro dalla borsa, le accuse alla coppia di Pomigliano

Petrolina Guadagno
Tra le molte vittime dalla coppia arrestata, ieri, dai carabinieri di Sorrento, c’è anche un commerciante di 49 anni. I due sono riusciti a rubare oltre 28mila euro in contanti, utilizzando sempre la stessa tecnica. Il cliente della escort, Petrolina Guadagno, posava i suoi effetti personali su un divanetto e mentre consumava il rapporto sessuale in un’altra stanza, Gaetano Ambrosio rubava pin e carte bancomat, sostituendole con altre fasulle per ritardare la scoperta del furto.

Il commerciante si è recato dalla prostituta con una borsa piena di soldi per ben 2 volte malgrado avesse qualche sospetto dopo il primo furto. In occasione del primo incontro, risalente allo scorso febbraio, gli sono stati rubati ben 23mila euro. Poi è tornato a consumare il rapporto sessuale, due mesi dopo, anche questa volta con 5050 euro, nella stessa borsa.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell’arma, coordinate dalla procura di Torre Annunziata, le cifre sottratte con prelievi bancomat, utilizzanti anche per acquistare “gratta e vinci”, variano mediamente tra poche centinaia di euro e qualche migliaio. Poi c’è il picco da 28.050 euro, che ha visto vittima il commerciante. La coppia, residente a Pomigliano, è stata fermata dai carabinieri: lui in carcere e lei ai domiciliari.

