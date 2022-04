Rubano bici da 1800 euro e fuggono sui binari Eav, carabinieri fermano due giovanissimi

Succede a Vico Equense. Un ventenne ruba una bicicletta elettrica con un 14enne, ma i carabinieri li acciuffano nella stazione treni.

La ricostruzione del furto della bici elettrica e la segnalazione del proprietario

E’ domenica pomeriggio e i carabinieri della stazione di Vico Equense ricevono una richiesta di aiuto. Un uomo aveva appena subito il furto della propria bici elettrica. Infatti, due persone – apparentemente di giovane età – approfittando della quiete festiva erano entrate nel condominio di via San Ciro e avevano rubato la bicicletta. Il proprietario li aveva visti, senza tuttavia riuscire a fermarli.

L’intervento dei carabinieri di Vico Equense per recuperare la bici

Scattano, così, le ricerche e poco dopo arriva un’altra segnalazione in caserma. Questa volta, all’altro capo del telefono, vi è un anonimo cittadino. Questi avverte i militari della presenza di due giovani, i quali con una bici a pedalata assistita bianca e verde si aggirano sui binari della stazione dei treni della circumvesuviana. La descrizione combacia con quella precedentemente fornita del proprietario della bicicletta. Sono i 2 ladri e la bici è quella di via San Ciro.

La terza segnalazione ai carabinieri di Vico Equense

I carabinieri della stazione di Vico Equense intervengono ma, nel frattempo, le segnalazioni al 112 passano a 3. I giovani, infatti, sono stati avvistati nei pressi della stazione treni di Seiano e la bici è con loro. I militari non demordono e raggiungono l’ultimo luogo dove i “ricercati” sono stati visti. Lì i militari trovano i 2 che tentano di fuggire a bordo della bmx rubata dirigendosi verso la galleria dei treni. La scelta, oltre ad essere pericolosissima per la loro incolumità, non ha gli effetti desiderati. I carabinieri, infatti, li rincorrono e in poco tempo riescono a bloccarli.

L’identificazione dei due ladri di biciclette

Si tratta del non ancora 22enne Francesco Caterina – già noto alle forze dell’ordine – e di un 14enne incensurato, entrambi di Torre del Greco. Il maggiorenne è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di furto aggravato. Stessa accusa per il minore che, però, è stato denunciato a piede libero per poi essere affidato ai genitori. La bici elettrica – del valore dei 1.800 euro – è stata restituita al legittimo proprietario.