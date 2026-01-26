Rubò luminarie e palle di Natale ad Afragola, beccato e denunciato

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale della città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, a seguito di denuncia per furto di luminarie ed accessori montati nella pineta comunale nel periodo di Natale, ha dato avvio ad una attività di indagine. Nel periodo Natalazio la pineta comunale della città di Afragola è stata addobbata con palle e caramelle luminose, luminarie, ed allestita per gli eventi. Dagli accertamenti posti in essere e dalle risultanze delle attività investigative, è stato posto in stato di fermo un cittadino indiziato di aver commesso il furto. Dopo gli atti di rito è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto e ricettazione.