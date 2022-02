“Russia pianifica la più grande guerra in Europa dal 1945”, l’allarme di Johnson

Continuano a spirare i venti di guerra tra Ucraina e Russia, inoltre, dal premier britannico Boris Johnson arrivano parole allarmanti. In un’intervista alla Bbc, ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco, Johnson ha detto che le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando “La più grande guerra in Europa dal 1945». In un certo senso, «il piano è già iniziato”, ha aggiunto il premier. Secondo il primo ministro inglese le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev.

Johnson sostiene inoltre che l’intelligence Usa ha riferito che le forze russe intendono lanciare un’invasione che circonderà Kiev, secondo quanto ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai leader occidentali. Tutte le prove indicano che in un certo senso “Mosca abbia già iniziato”, ha detto Johnson alla Bbc. “Le persone devono capire l’enorme costo in vite umane che potrebbe comportare”, ha proseguito.

“Temo che il piano che stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe essere davvero la più grande guerra in Europa dal 1945 solo in termini di vaste proporzioni». Le persone devono considerare non solo la potenziale perdita di vite umane degli ucraini, ma anche dei «giovani russi”, ha aggiunto il premier britannico.

TENSIONE TRA UCRAINA E RUSSIA, BOMBE NEL DONBASS

L’agenzia di stampa russa Tass riferisce di bombardamenti d’artiglieria su Donetsk, la più grande città dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nel Donbass. In precedenza, la missione DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento ha affermato che le truppe ucraine hanno aperto il fuoco dei mortai in diverse aree popolate della repubblica, tra cui Donetsk. Secondo i primi rapporti, il bombardamento avrebbe preso di mira Donetsk e le città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak. Successivamente, è stato riferito che anche i villaggi di Petrovskoye, Staromikhailovka e Kommunarovka sono stati bombardati.

Zelensky a Monaco: ‘Noi siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo. Difendeteci o faremo da soli’. Joe Biden convoca il Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe “lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”.

PROFUGHI IN PARTENZA

Sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov secondo Alexander Chupriyan, ministro russo ad interim per le situazioni di emergenza. “Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea”, ha detto.