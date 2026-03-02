Agguato mortale nel rione a Napoli, identificata la vittima del raid

PUBBLICITÀ

Stamattina alle ore 12.30 gli agenti del Commissariato Ponticelli sono intervenuti all’Ospedale del Mare per la segnalazione di una persona raggiunta dai colpi d’arma da fuoco. Il 34enne Salvatore De Marco, gravato da precedenti penali per reati di associazione semplice e reati contro il patrimonio, è stato trasportato al nosocomio dove poco dopo è deceduto. Dai primi accertamenti, l’agguato sarebbe avvenuti in zona San Giovanni a Teduccio nei pressi di via Figurelle. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli.

I venti di guerra al Rione Villa, articolo del settembre 2025

Ci risiamo. I venti di guerra hanno ripreso a soffiare a Napoli est con la ripresa della faida tra i Reale-Rinaldi e i D’Amico ‘Gennarella’ costola dei Mazzarella da oltre trent’anni in guerra con il gruppo del rione Villa.

Una faida riesplosa con l’attentato, fallito, contro Francesco Rinaldi ‘Ignazio’ che partecipava con la famiglia alla processione della via Crucis del venerdì santo dinnanzi alla chiesa della Madonna di Lourdes e alla successiva vendetta degli stessi Rinaldi. Rinaldi, figlio del ras Antonio e nipote del boss Ciro ‘Mauè’ urlò contro i sicari di fermarsi: «Non sparate, stanno donne e bambini», richiesta caduta nel vuoto. Poi la successiva vendetta che ha rotto definitivamente la tregua con Ignazio che, secondo la Procura, andò a sparare con Salvatore Attanasio nel feudo dei ‘Gennarella’.