Ha dell’assurdo quanto successo a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un uomo getta una lavatrice dalla finestra mentre qualcuno, incoraggiandolo, lo riprende con il cellulare.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

“E’ diventato virale il video registrato a Santa Maria Capua Vetere che immortala un incivile mentre getta dalla finestra una lavatrice direttamente dal primo piano della sua abitazione. L’elettrodomestico piomba in strada e si disintegra. Immagini vergognose che mortificano un’intera comunità. Ma quello che inquieta maggiormente è ascoltare le risate e l’approvazione dei soggetti che riprendono la scena con il cellulare che sembrano gradire il pietoso spettacolo. Il tutto poi viene postato con tanto di riferimenti e con nome e cognome del campione di inciviltà protagonista di questa scena ignobile. Testimonianza evidente di una stupidità pari all’arroganza con la quale questi giovani cercano apparente visibilità sui social non capendo, al contrario, che in questo modo si alimenta il circo degli orrori cui assistiamo navigando sul web. Abbiamo indirizzato le immagini alle autorità competenti per verificare le circostanze e prendere i dovuti provvedimenti nei confronti di tutti i protagonisti di questo squallido video”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.