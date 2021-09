Positiva al Covid, 28enne incinta partorisce e va in coma: il Casertano prega per la giovane madre

Momenti di felicità alternati a momenti di angoscia quelli che sta vivendo la comunità di Santa Maria Capua Vetere. Una ragazza di 28 anni ha partorito finendo però in terapia intensiva in ospedale. A raccontare la storia è la pagina social ‘Ciò che vedo in città – Smcv’, alla quale la sorella della 28enne decide di spiegare quanto accaduto.

“Mia sorella si era recata al pronto soccorso di Caserta per dolori di pancia e difficoltà respiratorie”. Come da prassi, il paziente si sottopone a tampone: in questo caso, la donna è positiva. «A quel punto la mandano a casa, senza fare neanche una tac e con problemi respiratori in atto».

“Dopo pochi giorni mia sorella è in gravissime condizioni, ricoverata al Secondo Policlinico di Napoli dove in primis hanno fatto nascere il bambino di urgenza, che fortuna sta bene. Mia sorella è in Terapia intensiva, intubata, in coma farmacologico con ventilatori polmonari; ha un polmone collassato, l’altro molto danneggiato. Una ragazza di 28 anni, sana, che non ha mai fumato, con 3 bambine che la aspettano a casa ed il marito, ora tutti positivi”.

“Se fosse stato fatto qualcosa ai polmoni…”. La richiesta adesso è chiara: “Vi chiedo solo di pregare per lei”.