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Scappano all’alt e si schiantano col furgone dopo 6 chilometri, tre arresti a Giugliano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Scappano all'alt e si schiantano col furgone dopo 6 chilometri, tre arresti a Giugliano
Scappano all'alt e si schiantano col furgone dopo 6 chilometri, tre arresti a Giugliano
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Hanno 38, 20 e 19 anni, sono tutti residenti al parco rom di via Francesco a Patria, il più grande dei 3 è già noto alle forze dell’ordine. Devono rispondere di fuga pericolosa e resistenza. Siamo a Giugliano in Campania e i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stanno effettuando un posto di blocco a via Ripuaria, all’altezza del distributore carburanti. Passa un Ford Transit con a bordo i 3. La paletta si alza ma il furgone non si ferma all’Alt.

Parte l’inseguimento che dura 6 chilometri. Il furgone tenta più volte lo speronamento ma quando imbocca lo svincolo stradale in direzione Zona Asi la velocità è troppo elevata e perde il controllo uscendo fuori strada. I tre sono un po’ malconci ma fortunatamente stanno bene e tentano di fuggire a piedi. Vengono raggiunti e arrestati. Il 19enne e il 38enne sono stati trasferiti in codice verde nell’ospedale San Giuliano ma sono stati già dimessi. I tre arrestati sono in attesa di giudizio. Il veicolo – documenti di guida e assicurazione assenti – è stato sequestrato.

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Gianluca Spina
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