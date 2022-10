Scarcerato Gennaro Trambarulo, lo storico ras dell’Alleanza di Secondigliano è in condizioni di salute precarie

E’ stato scarcerato, per gravi motivi di salute, Gennaro Trambarulo, storico ras dell’Alleanza di Secondigliano. La decisione risale a pochi giorni fa ed è stata riportata stamattina in edicola dal quotidiano Cronache di Napoli. Trambarulo era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Gennaro De Roberto. La vittima pagò con la vita quel doppio smacco al proprio clan di appartenenza. Non soltanto era pronto a compiere il salto in corsa, transitando nelle fila degli emergenti Longobardi-Beneduce di Pozzuoli, ma si era anche rivolto con parole oltraggiose al figlio del boss Raffaele Bellofiore.

La camorra non ci mi mise molto a presentargli il conto e ad ucciderlo. Era il 25 settembre del 1996 quando un commando lo attese all’esterno del carcere di Secondigliano, dov’era detenuto in regime di semilibertà, e lo uccise senza alcuna pietà. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per i due ras imputati per quel delitto ossia Francesco Avolio detto ‘Tyson’ 43 anni e suo zio Gennaro Trambarulo, esponente di punta dell’Alleanza di Secondigliano. Le indagini sul movente e sugli autori del delitto De Roberto, dopo anni di ‘nebbia’, arrivarono a un punto d’approdo grazie alle ultime dichiarazioni rese dai pentiti del cosiddetto ‘gruppo misto’, cioè l’ex cartello Licciardi-Sacco-Bocchetti di Secondigliano, all’epoca alleato con il sodalizio Sebastiano-Bellofiore, attivo invece nell’area flegrea.