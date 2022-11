Scarcerato il boss di Casalnuovo, ridotta la pena a ‘o nfermier

Scarcerato il boss di Casalnuovo Piscopo Giuseppe, detto ‘o nfermier. Il gip del Tribunale di Napoli – Dott. Vertuccio – in accoglimento dell’istanza di continuazione richiesta dall’avvocato Salvatore D’Antonio, legale di Piscopo, ha ritenuto di riconoscere il medesimo disegno criminoso tra una sentenza relativa ad una vicenda estorsiva dell’anno 2017 con fatti criminosi di natura associativa relativi, addirittura, all’anno 2000.

Il Gip, in totale accoglimento delle deduzioni difensive, ha dunque ritenuto di scarcerare Piscopo, riducendo la pena così come irrogata all’esito della continuazione, arrivando a rappresentare come fatti temporalmente distanti 17 anni siano in continuazione con le vicende criminose attuali, ovvero estorsione perpetrata attraverso il metodo mafioso ed al fine di agevolare l’omonima consorteria operante in Casalnuovo.