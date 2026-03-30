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Schianto in tarda serata a Giugliano, macchina ’50’ distrutta dopo l’impatto col palo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Schianto in tarda serata a Giugliano, macchina '50' distrutta dopo l'impatto col palo
Schianto in tarda serata a Giugliano, macchina '50' distrutta dopo l'impatto col palo
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Paura nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, a Giugliano, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale in via Pigna, all’angolo con via Epitaffio nel quartiere Casacelle.

Un giovane, alla guida di un’auto Aixam 50cc, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita contro un palo, arrestando la sua corsa dopo l’impatto.

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Sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni del conducente. Nonostante la dinamica, il giovane non ha riportato ferite gravi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

 

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Restano da chiarire le cause dell’incidente. Non si esclude una perdita di controllo dovuta a fattori esterni o a una manovra improvvisa. Accertamenti in corso.

Sul posto per il recupero dell’auto danneggiata e il ripristino delle condizioni nel manto stradale sono intervenuti gli operai specializzati di MDL Group.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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