Schianto in tarda serata a Giugliano, macchina ’50’ distrutta dopo l’impatto col palo

Paura nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, a Giugliano, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale in via Pigna, all’angolo con via Epitaffio nel quartiere Casacelle.
Un giovane, alla guida di un’auto Aixam 50cc, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita contro un palo, arrestando la sua corsa dopo l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni del conducente. Nonostante la dinamica, il giovane non ha riportato ferite gravi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
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Restano da chiarire le cause dell’incidente. Non si esclude una perdita di controllo dovuta a fattori esterni o a una manovra improvvisa. Accertamenti in corso.
Sul posto per il recupero dell’auto danneggiata e il ripristino delle condizioni nel manto stradale sono intervenuti gli operai specializzati di MDL Group.