Schianto lungo l’autostrada Napoli-Roma, muore la moglie

Ieri pomeriggio alle 14:30 circa una donna che viaggiava in sella a uno scooter, insieme al marito, è morta in un incidente stradale sulla A1. Lo schianto è avvenuto lungo la Napoli-Roma all’altezza dello svincolo per Napoli, al chilometro 759.

La coppia viaggiava in direzione sud quando il mezzo si è scontrato con un’auto. L’uomo, che guidava lo scooter, è rimasto ferito in modo grave ed è ora ricoverato in codice rosso. Sul posto è arrivata la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

