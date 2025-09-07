PUBBLICITÀ

Una domenica movimentata per Patrizio Rispo, volto storico di Un Posto al Sole, che ha fatto preoccupare i fan dopo aver raccontato di un incidente automobilistico accaduto mentre era alla guida. L’attore è infatti finito in ospedale a causa di una frenata brusca in auto che gli è costata un doloroso “colpo della strega” e due punti di sutura all’occhio.

Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale, le gag in corsia con il collega “acciaccato” Patrizio Rispo

Arrivato in pronto soccorso, Rispo si è imbattuto nell’amico Francesco Paolantoni, già ricoverato per una diverticolite e un’intossicazione alimentare. L’incontro è diventato subito l’occasione per improvvisare una gag, con la complicità di Francesco Paolantoni, grande amico dell’attore, che ha preso parte allo sketch diffuso in un video sui social.

In un nuovo video pubblicato su Instagram, l’attore aggiorna i fan sul suo stato: dopo un’intossicazione alimentare mista a diverticolite, sta affrontando le cure con serenità. Al momento ha un sondino nasogastrico, ma rassicura tutti mostrando di essere in miglioramento e mantenendo il suo spirito ironico.

Le immagini, seppur divertenti, hanno però allarmato i fan, costringendo Rispo a rettificare su Facebook per rassicurare tutti: «nulla di grave, solo piccoli acciacchi». Con la sua consueta ironia ha commentato: «Domenica con gli amici… a una certa età è meglio che stiamo a casa». Tra sorrisi e qualche punto di sutura, l’episodio si è così trasformato in un momento di leggerezza che ha confermato la vena comica di Rispo e Paolantoni, due amici inseparabili anche nelle disavventure.

