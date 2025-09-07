PUBBLICITÀ
HomeAttualitàFrancesco Paolantoni ricoverato in ospedale, le gag in corsia con il collega...
Attualità

Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale, le gag in corsia con il collega “acciaccato” Patrizio Rispo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale, le gag in corsia con il collega
Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale, le gag in corsia con il collega "acciaccato" Patrizio Rispo
PUBBLICITÀ

Una domenica movimentata per Patrizio Rispo, volto storico di Un Posto al Sole, che ha fatto preoccupare i fan dopo aver raccontato di un incidente automobilistico accaduto mentre era alla guida. L’attore è infatti finito in ospedale a causa di una frenata brusca in auto che gli è costata un doloroso “colpo della strega” e due punti di sutura all’occhio.

Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale, le gag in corsia con il collega “acciaccato” Patrizio Rispo

Arrivato in pronto soccorso, Rispo si è imbattuto nell’amico Francesco Paolantoni, già ricoverato per una diverticolite e un’intossicazione alimentare. L’incontro è diventato subito l’occasione per improvvisare una gag, con la complicità di Francesco Paolantoni, grande amico dell’attore, che ha preso parte allo sketch diffuso in un video sui social.

PUBBLICITÀ

In un nuovo video pubblicato su Instagram, l’attore aggiorna i fan sul suo stato: dopo un’intossicazione alimentare mista a diverticolite, sta affrontando le cure con serenità. Al momento ha un sondino nasogastrico, ma rassicura tutti mostrando di essere in miglioramento e mantenendo il suo spirito ironico.

Le immagini, seppur divertenti, hanno però allarmato i fan, costringendo Rispo a rettificare su Facebook per rassicurare tutti: «nulla di grave, solo piccoli acciacchi». Con la sua consueta ironia ha commentato: «Domenica con gli amici… a una certa età è meglio che stiamo a casa». Tra sorrisi e qualche punto di sutura, l’episodio si è così trasformato in un momento di leggerezza che ha confermato la vena comica di Rispo e Paolantoni, due amici inseparabili anche nelle disavventure.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da patriziorispo (@patriziorispo)

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da patriziorispo (@patriziorispo)

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati