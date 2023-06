Scimpanzè vede per la prima volta il cielo dopo 28 anni in gabbia, il video commuove il web 

PUBBLICITÀ

Dopo anni di isolamento e sfruttamento finalmente Vanilla, uno scimpanzè di ventinove anni, è uscita dall’angusta gabbia in cui viveva. Lo stupore di Vanilla nel vedere per la prima volta il cielo commuove il web.

La storia dello scimpanzè Vanilla

Vanilla è uno scimpanzè di ventinove anni ed è una delle sopravvissute del famigerato Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates (LEMSIP) di New York. Il LEMSIP è un laboratorio che utilizzava gli scimpanzé per la ricerca scientifica su virus e trapianti. Il laboratorio venne chiuso nel 1998 ed una delle ragioni, probabilmente, fu proprio il cambiamento nelle regole federali sul modo in cui dovevano essere tenuti gli animali.

Vanilla fu trasferita in un rifugio in California qui però continuava a vivere in una gabbia insieme ad altri scimpanzè. La dolce primate ha insomma trascorso la maggior parte della sua vita in una gabbia fino a quando non è intervenuta l’organizzazione Save the Chimps. Quest’ultima ha trasportato Vanilla presso il Fort Pierce in Florida. Una struttura che ospita 226 scimpanzé.

Dopo anni di isolamento però, Vanilla, ha avuto bisogno di tempo prima di riuscire a giocare all’area aperta. Dopo svariati tentennamenti e grazie all’incoraggiamento dello scimpanzè Dwight Vanilla è uscita dalla sua gabbia gettando le braccia attorno al suo amico. Una volta fuori la scimpanzè alza gli occhi verso l’alto e lo stupore del suo viso dopo aver visto il cielo per la prima volta ha commosso il web.