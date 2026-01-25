Sconfitta deludente: Vergara l’unico sufficiente

PUBBLICITÀ

Assenze, sfortuna e una buona Juventus fanno sì che arrivi la quinta sconfitta dell’anno in Serie A. Parziale troppo pesante, 3-0 per i bianconeri.

Le pagelle azzurre

I pilastri sono mancati in questa trasferta di Torino. Hojlund dopo la doppietta dell’andata non si è mostrato mai pericoloso, McTominay praticamente non pervenuto

Le pagelle:

Meret 5: Il portiere torna a difendere i pali dopo tanto tempo di assenza, non realizza nessuna parata da sottolineare, non colpa sua sulle reti dei bianconeri.

Di Lorenzo 5: il capitano realizza una prestazione troppo sotto tono, mai pericoloso in fase offensiva e disattento dietro

Juan Jesus 5,5: il brasiliano viene da tante ottime prestazioni, oggi non riesce ad imporre la sua fisicità ed esperienza

Buongiorno 5,5: dopo l’errore che ha condannato il Napoli ad un misero pareggio con il Copenaghen, l’ex Torino non fa una grande partita

Gutierrez 5: gioca a piede invertito e non combina nulla di buono. Tanti errori tecnici e disattenzioni in fase difensiva

Lobotka 5,5: veniva da una rete fondamentale che aveva regalato i 3 punti al Napoli, questa trasferta a Torino non gli fa onore, il solito faro del Napoli oggi era spento

McTominay 5: ci si aspetta sempre molto da Scott, soprattutto nei big match. Lo scozzese oggi è chiuso in una gabbia creata dal centrocampo bianconero.

Spinazzola 4.5: il peggiore in campo. Un primo tempo da incubo per l’ex Roma, l’esterno è in ritardo sulla prima rete di David e dimentica Conceicao pochi istanti dopo.

Vergara 6,5: Oltre la sufficienza, l’andazzo della partita è stato piuttosto negativo per 10 calciatori, non per Vergara. Il 2003 è straripante fisicamente ed è l’unico che mette in difficoltà la Juventus

Elmas 5: il trequartista non sembra il suo ruolo. Il macedone è un pesce fuor d’acqua e sbaglia parecchio tecnicamente

Hojlund 5,5: si sbatte ma non conclude nulla. Fa tanto a sportellate (come nell’episodio del rigore non dato), ma poco di concreto

Giovane SV

Beukema SV

Lukaku SV