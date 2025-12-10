PUBBLICITÀ
Sconfitta pesante per gli azzurri. Mou vince 2-0

Antonio Rapuano
Di Antonio Rapuano
Ultima modifica:
Uscita negativa del Napoli in Europa. Tanto Benfica ma troppi errori individuali degli azzurri.

Le pagelle azzurre

La sesta giornata della nuova Champions League del Napoli si chiude con una sconfitta degli uomini di Conte. Fase difensiva da dimenticare e pochi spunti offensivi.

Milinkovic-Savic 5: Sbaglia con i piedi in un paio di occasioni, regalando due chances chiare al Benfica. Disattento anche sulla rete del vantaggio di Richard Rios

Beukema 5.5: Prestazione ben lontana dalle ultime in campionato, tutto il pacchetto difensivo del Napoli non è stato di certo sufficiente.

Rrahmani 5.5: Un pilastro come Rrahmani non è riuscito a fare la voce grossa nella retroguardia napoletana, non sufficiente

Buongiorno 5.5: Anche per l’ex Toro una prestazione tutt’altro che positiva

Di lorenzo 5: Il capitano del Napoli non riesce proprio a realizzare una prestazione degna di un palcoscenico europeo, uno dei peggiori

Olivera 5: Anche sull’altra fascia c’è una forte insufficienza, tanti errori di valutazione e di tecnica

McTominay 5.5: Poco, pochissimo McTominay. Troppo altalenanti le prestazioni dello scozzese. Quasi non pervenuto in campo

Elmas 5.5: Il macedone sta agendo in una porzione di campo che non gli appartiene, prova ad impegnarsi ma non gli riesce pressoché nulla

Lang 6: Un primo tempo con delle scintille positive, qualche occasione creata dai suoi piedi e un giallo tattico importante preso, prima sufficienza azzurra

Neres 6: Il solito Neres che riesce sempre a scappare alle difese avversarie, non trova lo spunto giusto

Hojlund 5: Niente di buono fatto dall’attaccante danese. Tanti appoggi e agganci sbagliati e mai pericoloso

Spinazzola 5.5: Prova a spingere e dare supporto alla squadra, ma nulla di concreto

Politano 5.5: Sempre le sue solite giocate dalla destra a puntare, non è mai pericoloso

Lucca SV

Vergara SV

I goal del Benfica

Dopo tante, troppe disattenzioni del Napoli arriva il vantaggio di Rios al minuto 20. Raddoppio che arriva subito dopo l’inizio del secondo tempo con Barreiro che sorprende la difesa azzurra.

