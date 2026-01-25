Scontri sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Lazio

PUBBLICITÀ

Scontri all’alba sull’autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono frnteggiati con mazze e bastoni.