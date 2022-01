Scuola & Covid. Dirigenti, insegnanti e genitori concordi: “La Dad ora è necessaria”

L’aumento dei casi di contagio da Covid-19 tiene alta l’attenzione anche sulla platea scolastica. Dirigenti, insegnanti e genitori degli allievi di Giugliano, Frattamaggiore, Sant’Antimo e Cardito hanno esposto, in esclusiva ad InterNapoli.it, la loro opinione. Giovanna Mugione è la dirigente scolastica dell’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano: “Penso che, in questo momento di grande incertezza sul numero dei positivi, sia necessaria almeno una settimana di Dad. Ciò per avere una mappatura vera ed aggiornata dei casi positivi e conviventi con i positivi. Solo così si potrà avere una vera apertura e no una ‘finta’. Anche perché poi, dopo il contagio di massa, dovremmo richiudere e mettere a distanza tante classi contagiate”.

Lo stesso clima si respira anche a Frattamaggiore. Imma Corvino è la preside dell’istituto superiore Gaetano Filangieri: “Durante le festività natalizie, abbiamo avuto sospensione delle attività didattiche dal 22 dicembre eppure abbiamo una curva di contagi altissima. Questo significa che non è la scuola il problema ma le uscite, le vacanze, le riunioni in famiglia. Mettere le classi in dad non risolve il problema, almeno per le superiori. I ragazzi escono lo stesso di pomeriggio e si contagiano allo stesso modo. Inoltre, come facciamo a sapere quali sono gli alunni che non sono vaccinati da mettere in dad. Dovremmo avere accesso a dati personali per cui il garante ha già dato diniego”.

Le preoccupazioni degli insegnanti

Sono tanti i dubbi anche tra gli insegnanti delle scuole della provincia napoletana. Mariarosaria Casolaro è una docente della scuola Giovanni XXIII di Sant’Antimo: “Sono anni difficili, anche perché la luce alla fine del tunnel si fa fatica a vederla. Le varianti meno aggressive ma con un alto tasso di trasmissione mettono in ginocchio famiglie, istituzioni pubbliche e private. La scuola deve fare i conti con soggetti fragili, quarantene e contagiati che possono mettere a dura prova l’organizzazione. Francamente, tra la Dad e la sospensione delle lezioni da recuperare a giugno non riesco a valutare quale possa essere la soluzione migliore. Credo che l’inizio in presenza sia veramente problematico. Riguardo all’efficacia dei vaccini, sappiamo che essi non rendono immuni, ma alleviano le conseguenze del contagi. E’ quindi responsabilità civile vaccinarsi. Chi si è ammalato e ha sperimentato la ‘fame d’ aria’ non ha remore a vaccinarci e a vaccinare anche i bambini”.

I timori dei genitori

Il mondo scolastico sta affrontando da quasi due anni una situazione surreale tra didattica a distanza e perplessità. Anna Mastellone è la rappresentante dei genitori della scuola Galileo Galilei di Cardito: “Continuo a sostenere che dobbiamo ragionare in termini di convivenza con il Covid-19 e le varianti. La scuola in presenza è fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri giovani. Vien da sé che la convivenza con utilizzo di dispositivi di sicurezza e attenzione ai contatti resta la migliore forma di precauzione possibile. In merito al vaccino, abbiamo già prenotato sulla piattaforma l’appuntamento per nostra figlia che ha 10 anni. Io, mio marito e l’altro mio figlio maggiorenne siamo già vaccinati con 2° dose e in attesa della 3° a marzo. Ritengo che sia indispensabile una fiducia nei medici che lavorano allo studio del virus. Negli anni abbiamo sconfitto altri virus grazie ai vaccini. La stessa fiducia dobbiamo riporla anche ora che rispetto al passato abbiamo una migliore tecnologia coadiuvata da esperti che hanno sicuramente le competenze che noi non abbiamo”.