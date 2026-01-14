“Tecnicamente” Chiara Ferragni è stata prosciolta, non assolta”. Selvaggia Lucarelli, dal proprio profilo Instagram, commenta così la sentenza nel processo con rito abbreviato a carico di Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per i casi legati al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua.
Lucarelli ha sollevato il caso a livello mediatico con la propria inchiesta.
Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: “Prosciolta perché ha pagato”
La replica: “Processo non andava fatto”
Dall’entourage di Chiara Ferragni, arriva la replica: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla signora Lucarelli ci fa piacere farle notare che il proscioglimento di Chiara Ferragni corrisponde a una piena assoluzione, la improcedibilità significa, lo può riferire all’esperto legale che le ha suggerito quanto lei scrive, che non era possibile procedere per truffa aggravata perché ne mancavano i presupposti. Quindi, se vuole, è anche peggio. Questo processo non si doveva fare”.
Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: per il giudice non ci fu dolo