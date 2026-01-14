PUBBLICITÀ
Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: “Prosciolta perché ha pagato”

Di Nicola Avolio
Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: "Prosciolta perché ha pagato"
“Tecnicamente” Chiara Ferragni è stata prosciolta, non assolta”. Selvaggia Lucarelli, dal proprio profilo Instagram, commenta così la sentenza nel processo con rito abbreviato a carico di Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per i casi legati al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua.

Lucarelli ha sollevato il caso a livello mediatico con la propria inchiesta.

“Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c’erano”, scrive nelle storie su Instagram. “Codacons aveva ritirato le querele grazie ad un accordo mediante risarcimento. Dunque, senza quelle querele, era impossibile processare Ferragni per truffa semplice. Quella aggravata (che procede anche senza querele) non ha retto perché mancavano le aggravanti”, l’analisi.
“Tecnicamente – osserva Lucarelli – è stata prosciolta, non assolta. Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole e sul fronte amministrativo – ricorda ancora – ha estinto il suo debito pagando 3 milioni di euro tra multe e donazioni”.

La replica: “Processo non andava fatto”

Dall’entourage di Chiara Ferragni, arriva la replica: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla signora Lucarelli ci fa piacere farle notare che il proscioglimento di Chiara Ferragni corrisponde a una piena assoluzione, la improcedibilità significa, lo può riferire all’esperto legale che le ha suggerito quanto lei scrive, che non era possibile procedere per truffa aggravata perché ne mancavano i presupposti. Quindi, se vuole, è anche peggio. Questo processo non si doveva fare”.

Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: per il giudice non ci fu dolo

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

