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Lancia la moglie dal balcone e poi si getta anche lui, morti entrambi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lancia la moglie dal balcone e poi si getta anche lui, morti entrambi
Lancia la moglie dal balcone e poi si getta anche lui, morti entrambi
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Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie facendola cadere dal balcone e poi si è tolto la vita lanciandosi a sua volta nel vuoto. Entrambi sono morti nell’impatto dopo un volo di circa tre metri.

La donna aveva 54 anni, l’uomo 61. I corpi sono stati rinvenuti sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere.

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Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile: avevano due figli, uno vive in Svizzera, l’altro a Trani.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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