Lancia la moglie dal balcone e poi si getta anche lui, morti entrambi

PUBBLICITÀ

Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie facendola cadere dal balcone e poi si è tolto la vita lanciandosi a sua volta nel vuoto. Entrambi sono morti nell’impatto dopo un volo di circa tre metri.

La donna aveva 54 anni, l’uomo 61. I corpi sono stati rinvenuti sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere.

PUBBLICITÀ

Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile: avevano due figli, uno vive in Svizzera, l’altro a Trani.