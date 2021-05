Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Medina hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che hanno proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso.

I poliziotti li hanno fermati in via Guglielmo Sanfelice e, alla richiesta di fornire la patente di guida, il conducente ha iniziato a dare in escandescenze colpendo un poliziotto con calci, schiaffi e morsi finché, con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale e di un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, è stato bloccato.

Il giovane, un 17enne di Mugnano di Napoli, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni nonché sanzionato per guida senza patente, violazione della segnaletica stradale, mancato utilizzo del casco protettivo, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed affidato ai genitori; infine, il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.