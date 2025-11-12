Sesso in autostrada a 140 all’ora, coppia fermata dalla polizia

PUBBLICITÀ

La passione si sa, a volte è difficile frenarla, ma in questo caso poteva costare cara a diverse vite umane. In Germania una coppia si è messa a fare sesso sfrenato in auto mentre viaggiano in autostrada a 140 all’ora. Intercettati subito dalla polizia su un’autostrada della Renania Settentrionale-Vestfalia sono stati fermati.

Gli agenti sono intervenuti e e dopo un inseguimento hanno fermato l’automobilista, un uomo di 37 anni, e la donna 33enne che era a bordo. Il conducente dovrà rispondere di accuse per guida pericolosa e interruzione della circolazione stradale.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, sull’auto che procedeva in maniera irregolare tra le corsie. L’emittente N-tv documenta l’operazione effettuata lunedì dagli agenti della polizia di Munster sull’autostrada A1. La coppia ha messo in pericolo altri automobilisti con manovre avventate e ha ripetutamente rischiato di finire contro i guard-rail. Un camion è stato costretto ad accostare sulla corsia di emergenza per evitare guai. Mentre veniva sorpassato, il camionista ha notato che il conducente e la donna seduta accanto a lui erano impegnati in un rapporto sessuale.

Cosa prevede l’accusa e la condanna per guida pericolosa

La normativa sulla sicurezza stradale prevede sanzioni amministrative per comportamenti come la guida pericolosa e l’interruzione del traffico, che possono tradursi in multe, sottrazione di punti dalla patente o sospensione della stessa. Nei casi più gravi, come nel blocco stradale, è possibile incorrere in sanzioni di natura penale. Il sistema sanzionatorio varia in base alla tipologia e alla gravità dell’infrazione commessa, spaziando dall’eccesso di velocità alle competizioni non autorizzate, fino alle violazioni che provocano sinistri con feriti o vittime.