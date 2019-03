Ripresa mentre fa sesso in strada, trovata morta la protagonista del video diventato virale

Dal clamore mediatico, alla morte in pochissimi giorni. Questo il triste destino di una 36enne che era stata denunciata per aver fatto sesso in strada a Venezia, durante il Carnevale. Il suo video aveva in pochi giorni fatto il giro della rete ed in tanti la avevano riconosciuta. Non è stata però la gogna mediatica ad ucciderla, ma una sospetta overdose da eroina. La donna, di origini venezuelane, è stata trovata senza vita venerdì nel primo pomeriggio in un appartamento del sestiere di Santa Croce. Lo riporta il Corriere del Veneto sottolineando che si tratta della quarta morte di questo genere nelle ultime tre settimane in provincia di Venezia.

Pochi giorni prima un video che la mostrava far sesso con un uomo era diventato virale. La coppia era stata, infatti, sorpresa a consumare un rapporto sessuale per strada, sotto il ponte della Costituzione dal lato di piazzale Roma, a Venezia.